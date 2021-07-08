Словения проведет референдум относительно строительств на берегах моря и рек

В Словении в воскресенье пройдет референдум по изменениям в законодательстве о водных ресурсах, которые, по словам экологов, открывают путь строительным проектам на берегу моря, озер и рек, которые могут угрожать окружающей среде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Юридически обязательное общенациональное голосование было инициировано экологами после того, как в марте парламент одобрил поправки к водному закону Словении.

Правительство премьер-министра Янеза Янширзаявляет, что поправки призваны обеспечить больше средств для защиты озер и рек, укрепить защиту от наводнений и ужесточить строительные нормы.

"Другая цель состоит в том, чтобы гарантировать, что околы воды будут строиться только здания общественного пользования и в строгих условиях", - сказал министр окружающей среды и территориального планирования Андрей Визяк.

Он сказал, что только около 20% зданий на Адриатическом побережье Словении предназначены для общественного пользования.

Группы гражданского общества, которые сформировали "Движение за питьевую воду" и собрали более 50 000 подписей, чтобы сделать референдум обязательным, говорят, что законодательные изменения фактически ослабят правила строительства в прибрежных районах.

Они опасаются, что будут построены рестораны, другие туристические объекты, магазины и автостоянки, которые ограничат доступ населения к озерам, рекам и морю, увеличат риск загрязнения воды и поставят под угрозу качество питьевой воды.

В 2016 году Словения внесла поправки в свою конституцию, чтобы сделать доступ к воде основным правом для всех граждан и прекратить ее коммерциализацию.

Для отклонения поправок против них на референдуме должны проголосовать большинство словенцев, а явка должна составить не менее 20%.