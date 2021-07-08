Румунія подарує Молдові понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer

Румунія передасть Молдові партію 100 620 доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомила президентка Молдови Мая Санду.

Вона розповіла, що дізналася про рішення Румунії після розмови з прем’єром Румунії Флоріном Кицу, але не назвала конкретну дату. Згодом інформацію підтвердили і в міністерстві охорони здоров’я, праці і соцзахисту.

"Завдяки Румунії ми змогли 2 березня почати вакцинацію. На сьогодні у нас достатньо вакцин для всіх, і я запошую кожного вакцинуватись. Лише так ми можемо запобігти погіршенню ситуації", - зазначила Мая Санду.

За словами Маї Санду, за увесь час Румунія подарувала Молдові вже понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу різних виробників.

З 19 травня вакцинацію відкрили для усіх охочих віком від 18 років, а в столиці та передмісті запустили переобладнані під пункти вакцинації автобус і тролейбус.

У Молдові використовуються вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайські Sinopharm та Sinovac і російська "Спутник V".