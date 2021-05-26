Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" може стати інструментом шантажу

Вірменія звинуватила Азербайджан у збройному посяганні на свою територію

Лукашенко вигадав нову версію: лист про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії

Байден вперше пояснив, чому він не блокуватиме "Північний потік-2"






У Кишиневі людям пропонують щепитися від коронавірусу у тролейбусі

Середа, 26 травня 2021, 13:03

У Кишиневі та його передмістях запустять два мобільні пункти вакцинації від коронавірусу, облаштовані у переобладнаних автобусі та тролейбусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Мобільні пункти мають допомогти прискорити кампанію щеплення. "Вакцинаційний" тролейбус буде курсувати по всіх районах столиці, а автобус працюватиме у передмісті Кишинева. Спланувати візит до такого пункту щеплення можна буде за допомогою графіка, опублікованого мерією.

 
Фото: Дар'я Слободчикова / NewsMaker

Як розповів мер міста Іон Чебан, зупинки заплановані у найбільш жвавих точках міста. Щоб отримати щеплення, необхідно буде мати з собою посвідчення особи.

У мобільних пунктах будуть доступні вакцини Pfizer, AstraZeneca і китайські препарати. Термін роботи обох пунктів необмежений. 

 Фото: Дар'я Слободчикова / NewsMaker

Нагадаємо, з 19 травня Молдова перейшла до третього етапу імунізації населення від коронавірусу - доступ до вакцини відкрили для всіх охочих віком від 18 років.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Cвої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом країна отримала кілька партій вакцини AstraZeneca та BioNTech-Pfizer через платформу COVAX. 

Крім них, використовуються також китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua