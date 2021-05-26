У Кишиневі людям пропонують щепитися від коронавірусу у тролейбусі

У Кишиневі та його передмістях запустять два мобільні пункти вакцинації від коронавірусу, облаштовані у переобладнаних автобусі та тролейбусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Мобільні пункти мають допомогти прискорити кампанію щеплення. "Вакцинаційний" тролейбус буде курсувати по всіх районах столиці, а автобус працюватиме у передмісті Кишинева. Спланувати візит до такого пункту щеплення можна буде за допомогою графіка, опублікованого мерією.

Фото: Дар'я Слободчикова / NewsMaker

Як розповів мер міста Іон Чебан, зупинки заплановані у найбільш жвавих точках міста. Щоб отримати щеплення, необхідно буде мати з собою посвідчення особи.

У мобільних пунктах будуть доступні вакцини Pfizer, AstraZeneca і китайські препарати. Термін роботи обох пунктів необмежений.

Нагадаємо, з 19 травня Молдова перейшла до третього етапу імунізації населення від коронавірусу - доступ до вакцини відкрили для всіх охочих віком від 18 років.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Cвої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом країна отримала кілька партій вакцини AstraZeneca та BioNTech-Pfizer через платформу COVAX.

Крім них, використовуються також китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.