Румыния подарит Молдове более 100 000 доз вакцины Pfizer

Румыния передаст Молдове партию 100 620 доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду.

Она рассказала, что узнала о решении Румынии после разговора с премьером Румынии Флорином Кицу, но не назвала конкретную дату поставки. Впоследствии информацию подтвердили и в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"Благодаря Румынии мы смогли 2 марта начать вакцинацию. На сегодня у нас достаточно вакцин для всех, и я приглашаю каждого вакцинироваться. Только так мы можем предотвратить ухудшение ситуации", - отметила Мая Санду.

По словам Майи Санду, за все время Румыния подарила Молдове уже более 500 000 доз вакцины от коронавируса различных производителей.

С 19 мая вакцинацию открыли для всех желающих в возрасте от 18 лет, а в столице и пригороде запустили переоборудованные под пункты вакцинации автобус и троллейбус.

В Молдове используются вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайские Sinopharm и Sinovac и российская "Спутник V".