У Чорногорії затримали водіїв автобуса з України за підозрою у перевезенні фальшивих грошей

У Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу.

Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали у четвер на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв‘язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.

За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

"Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування", - зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.