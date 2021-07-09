У Франції відкрилися нічні клуби вперше за 16 місяців

Французькі нічні клуби відкриються в п'ятницю ввечері вперше з березня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Хоча бари та кафе періодично відкривалися протягом останніх 18 місяців, нічні клуби були закриті з моменту першого удару пандемії в березні 2020 року.

Приміщення дозволяють заповнювати на 75 відсотків від їх нормальної місткості, а на заходах на відкритому повітрі - на 100 відсотків.

Влада оголосила, що для входу в нічний клуб буде потрібен паспорт здоров'я.

Постійні концерти проводяться за тими ж правилами, що і сидячі концерти, тобто глядачі повинні будуть пред'явити паспорт здоров'я для заходів, в яких беруть участь понад 1000 осіб.

Міністр культури заявила, що нічні клуби і концертні майданчики зможуть проводити тести на антигени на вході для тих, у кого ще немає паспорта здоров'я.

Для клубів або великих концертів, де потрібно паспорт здоров'я, маска не обов'язкова, хоча рекомендується. Для невеликих концертів, для яких не потрібно паспорт здоров'я, маска все одно необхідна

У Франції близько 1600 нічних клубів, в яких працюють 30 000 осіб.