Во Франции открылись ночные клубы впервые за 16 месяцев

Французские ночные клубы откроются в пятницу вечером впервые с марта 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Хотя бары и кафе периодически открывались в течение последних 18 месяцев, ночные клубы были закрыты с момента первого удара пандемии в марте 2020 года.

Помещения на 75 процентов от их нормальной вместимости, а на мероприятиях на открытом воздухе - на 100 процентов. Власти объявили, что для входа в ночной клуб потребуется паспорт здоровья.

Постоянные концерты проводятся по тем же правилам, что и сидячие концерты, то есть зрители должны будут предъявить паспорт здоровья для мероприятий, в которых принимают участие более 1000 человек.

Министр культуры заявила, что ночные клубы и концертные площадки смогут проводить тесты на антигены на входе для тех, у кого еще нет паспорта здоровья.

Для клубов или крупных концертов, где требуется паспорт здоровья, маска не обязательна, хотя рекомендуется. Для небольших концертов, для которых не требуется паспорт здоровья, маска все равно необходима

Во Франции около 1600 ночных клубов, в которых работают 30 000 человек.