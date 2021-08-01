У Франції в протестах проти COVID-паспортів взяли участь понад 200 тисяч осіб

У Франції в суботу понад 200 тисяч осіб по всій країні взяли участь в демонстраціях проти планів влади розширити дію COVID-паспортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Згідно з офіційними даними МВС, на акціях протесту були присутні 204 тисячі осіб. Це більше, ніж тиждень тому, тоді в аналогічних акціях протесту брали участь 161 тисяча французів.

У Парижі в акціях протесту взяли участь 14 250 осіб, на три тисячі більше, ніж тижнем раніше. Акції проходили в Бордо, Ліоні, Ніцці та інших великих містах.

Під час протестів виникали сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, попри попередні протести, в ніч на 26 липня парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників.

74 депутати оскаржили прийнятий закон у Конституційній раді, вважаючи, що він "явно суперечить низці прав та свобод, гарантованих Конституцією".

Соцопитування, проведене на замовлення BFMTV інститутом Elabe, свідчить, що 76% французів підтримують ідею обов'язкової вакцинації для медиків і персоналу догляду, та 58% підтримують допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я".