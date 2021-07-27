У Франції 74 депутати оскаржили закон про "паспорти здоров’я", що викликав протести 

У Франції 74 депутати лівих партій звернулися до Конституційної ради - органу з функціями Конституційного суду - щодо нового закону про вимогу "паспортів здоров’я" для доступу до низки закладів, вважаючи, що він надмірно обмежує свободи громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFМTV.

Депутати з груп "Ліві демократи і республіканці" (Gauche démocrate et républicaine), "Непокірна Франція" (La France insoumise), соціалісти з союзниками та "Свобода і території" (Libertés et Territoires) вважають, що низка положень "з огляду на диспропорційний характер явно суперечать низці прав та свобод, гарантованих Конституцією".

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Парламентарі критикують передусім залежність від "паспорта здоров’я" доступу на потяги далекого прямування та авіарейси, доступу до ресторанів і барів та у торгові центри.

Вони зазначають, серед іншого, що з огляду на певні проблеми в процесі кампанії вакцинації далеко не всі на момент запровадження таких правил фізично могли встигнути провакцинуватися, навіть якщо хотіли.

Депутати також вважають, що частково порушується свобода підприємницької діяльності, оскільки обов’язок перевіряти наявність паспорта створює додатковий тиск на персонал закладів.

Додатково вони критикують прискорену процедуру розгляду проєкту в парламенті, наполягаючи, що їй бракувало ясності та грунтовних дебатів.

Очікується, що рішення Конституційної ради буде винесене 5 серпня.

Нагадаємо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну.

Обидва заходи викликали протести і політичну напругу. Цими вихідними в країні протестували понад 160 тисяч людей, у Парижі та Ліоні сталися сутички з поліцією.

Соцопитування, проведене на замовлення BFMTV інститутом Elabe, свідчить, що 76% французів підтримують ідею обов'язкової вакцинації для медиків і персоналу догляду, та 58% підтримують допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я".