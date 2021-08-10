Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США запровадили санкції проти трьох компаній з Росії

У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від COVID-19

США оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка 

Канада запровадила нові економічні санкції проти Білорусі






У Греції лісова пожежа знищила оливкове дерево, якому було 2,5 тисячі років

Вівторок, 10 серпня 2021, 10:46

Лісові пожежі на грецькому острові Евбея знищили стародавнє оливкове дерево, вік якого складав 2500 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Дерево було настільки великим, що по діаметру стовбура могли розсістися десять осіб. Воно все ще приносило плоди. Зараз від історичної рослини залишилися тільки обгорілі фрагменти.

Фото зі згорілим деревом опублікував у Twitter місцевий житель Апостоліс Панагіоту.

Грецькі ЗМІ відзначають, що дерево його у своїх працях згадував ще античний історик і географ Страбон.

Катастрофічні лісові пожежі продовжують горіти на півночі другого за величиною острова Греції, розташованому недалеко від материка на північний схід від Афін.

Нагадаємо, українські рятувальники в суботу ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Як повідомлялося, допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха
powered by lun.ua