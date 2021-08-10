У Греції лісова пожежа знищила оливкове дерево, якому було 2,5 тисячі років

Лісові пожежі на грецькому острові Евбея знищили стародавнє оливкове дерево, вік якого складав 2500 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Дерево було настільки великим, що по діаметру стовбура могли розсістися десять осіб. Воно все ще приносило плоди. Зараз від історичної рослини залишилися тільки обгорілі фрагменти.

ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας: Ελιά…2500 χρόνων‼️

Πριν και μετά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ‼️￼

Ελαιώνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ￼‼️ ￼ pic.twitter.com/0wqeZ7hmUO — apostolis panagiotou (@appanagiotou) August 8, 2021

Фото зі згорілим деревом опублікував у Twitter місцевий житель Апостоліс Панагіоту.

Грецькі ЗМІ відзначають, що дерево його у своїх працях згадував ще античний історик і географ Страбон.

Катастрофічні лісові пожежі продовжують горіти на півночі другого за величиною острова Греції, розташованому недалеко від материка на північний схід від Афін.

Нагадаємо, українські рятувальники в суботу ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Як повідомлялося, допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни.