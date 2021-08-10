В Греции лесной пожар уничтожил оливковое дерево, которому было 2,5 тысячи лет

Лесные пожары на греческом острове Эвбея уничтожили древнее оливковое дерево, возраст которого составлял 2500 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

Дерево было настолько большим, что по диаметру ствола могли рассесться десять человек. Оно все еще приносило плоды. Сейчас от него остались только обгоревшие фрагменты.

ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας: Ελιά…2500 χρόνων‼️

Πριν και μετά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ‼️￼

Ελαιώνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ￼‼️ ￼ pic.twitter.com/0wqeZ7hmUO — apostolis panagiotou (@appanagiotou) August 8, 2021

Фото со сгоревшим деревом опубликовал в Twitter местный житель Апостолис Панагиоту.

Греческие СМИ отмечают, что дерево в своих трудах упоминал еще античный историк и географ Страбон.

Катастрофические лесные пожары продолжаются на севере второго по величине острова Греции, расположенном недалеко от материка северо-восточнее Афин.

Напомним, украинские спасатели в субботу ликвидировали в Греции отдельные очаги лесных пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатару и Метохи.

Как сообщалось, помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны.