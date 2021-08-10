У Берліні організували "Ніч вакцинації" з діджеями

У Берліні сотні людей взяли участь у першій "Довгій ночі вакцинації", яка проходила у супроводі діджеїв та виступів техно-гуртів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Захід відбувся у комплексі "Арена Берлін" у ніч на 10 серпня. Всі охочі могли прийти на вечірку у супроводі діджеїв, під час якої Червоний Хрест здійснював вакцинацію присутніх від коронавірусу.

Хоча організатори і презентували захід як "вечірку вакцинації", щеплення відбувалося з дотриманням усіх антикоронавірусних правил - у масках та з дотриманням дистанції.

Перед входом відвідувачів переважно молодого віку попереджали, що танці та святкування всередині комплексу заборонені, однак після щеплення, під час спостереження за його наслідками, кожен отримає безалкогольний напій, а настрій підтримуватимуть 19 діджеїв.

Акції "Довга ніч вакцинації" відбудуться у німецькій столиці також вночі 11 та 13 серпня. Їх організовують Червоний Хрест, столичний Сенат та спілка організаторів вечірок "Клубна комісія Берліна".

Раніше повідомлялося, що через відсутність попиту німецькі землі хочуть повернути федеральному уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.