В Берлине организовали "Ночь вакцинации" с диджеями

В Берлине сотни человек приняли участие в первой "Долгой ночи вакцинации", которая проходила в сопровождении диджеев и выступлений техно-групп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мероприятие состоялось в комплексе "Арена Берлин" в ночь на 10 августа. Все желающие могли прийти на вечеринку в сопровождении диджеев, во время которой Красный Крест проводил вакцинацию присутствующих от коронавируса.

Хотя организаторы и представили мероприятие как "вечеринку вакцинации", прививки происходили с соблюдением всех антикоронавирусных правил - в масках и с соблюдением дистанции.

Перед входом посетителей преимущественно молодого возраста предупреждали, что танцы и празднование внутри комплекса запрещены, однако после прививки, при наблюдении по его результатам, каждый получит безалкогольный напиток, а настроение будут поддерживать 19 диджеев.

Акции "Долгая ночь вакцинации" пройдут в германской столице также ночью 11 и 13 августа. Их организуют Красный Крест, столичный Сенат и союз организаторов вечеринок "Клубная комиссия Берлина".

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия спроса немецкие земли хотят вернуть федеральному правительству по меньшей мере 2,3 млн доз вакцин.