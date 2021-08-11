У Франції десять людей евакуювали через пожежу на яхті

У середу, 11 серпня, біля острова Порт-Крос у французькому департаменті Вар загорілася яхта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Фото: Морська префектура Середземномор'я

Десятьох людей на борту вдалося евакуювати, вони не постраждали.

Корабель завдовжки 30 метрів загорівся близько 4.30 ранку, що вимагало втручання численних рятувальних сил.

"Для цієї операції було використано значні ресурси: SNSM, морські пожежники, пожежники SDIS та патруль у відкритому морі", - сказав Тібо Лаверне, речник морського префекта на місцевому радіо.

О 8.50 ранку, морська префектура Середземномор'я повідомила у своєму акаунті в Twitter, що пожежа все ще триває на яхті, взятій за буксир, щоб бути подалі від узбережжя.

Префектура закликала "бути пильними всіх штурманів у цьому районі", порадивши човнам тримати безпечну дистанцію.