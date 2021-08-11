Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині затримали співробітника посольства Британії, підозрюваного у співпраці з РФ

Партія віцепрем’єра Польщі офіційно вийшла з урядової коаліції

У Німеччині запровадили обов'язкове тестування для невакцинованих

США призначили спецпредставника з "Північного потоку-2" для "зменшення ризиків" від газогону






У Франції десять людей евакуювали через пожежу на яхті

Середа, 11 серпня 2021, 11:43

У середу, 11 серпня, біля острова Порт-Крос у французькому департаменті Вар загорілася яхта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

 
Фото: Морська префектура Середземномор'я

Десятьох людей на борту вдалося евакуювати, вони не постраждали.

Корабель завдовжки 30 метрів загорівся близько 4.30 ранку, що вимагало втручання численних рятувальних сил.

"Для цієї операції було використано значні ресурси: SNSM, морські пожежники, пожежники SDIS та патруль у відкритому морі", - сказав Тібо Лаверне, речник морського префекта на місцевому радіо.

О 8.50 ранку, морська префектура Середземномор'я повідомила у своєму акаунті в Twitter, що пожежа все ще триває на яхті, взятій за буксир, щоб бути подалі від узбережжя.

Префектура закликала "бути пильними всіх штурманів у цьому районі", порадивши човнам тримати безпечну дистанцію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua