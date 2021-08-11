Во Франции десять человек эвакуировали из-за пожара на яхте
В среду, 11 августа, у острова Порт-Кросс во французском департаменте Вар загорелась яхта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Десять человек на борту удалось эвакуировать, они не пострадали.
Корабль длиной 30 метров загорелся около 4.30 утра и требовал вмешательства многочисленных спасательных сил.
"Для этой операции были использованы значительные ресурсы: SNSM, морские пожарные, пожарные SDIS и патруль в открытом море", - сказал Тибо Лаверна, представитель морского префекта на местном радио.
В 8.50 утра морская префектура Средиземноморья сообщила в своем аккаунте в Twitter, что пожар все еще продолжается на яхте, взятой за буксир, чтобы быть подальше от побережья.
Префектура призвала "быть бдительными всех штурманов в этом районе", посоветовав лодкам держать безопасную дистанцию.