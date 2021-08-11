Во Франции десять человек эвакуировали из-за пожара на яхте

В среду, 11 августа, у острова Порт-Кросс во французском департаменте Вар загорелась яхта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Фото: Морская префектура Средиземноморья

Десять человек на борту удалось эвакуировать, они не пострадали.

Корабль длиной 30 метров загорелся около 4.30 утра и требовал вмешательства многочисленных спасательных сил.

"Для этой операции были использованы значительные ресурсы: SNSM, морские пожарные, пожарные SDIS и патруль в открытом море", - сказал Тибо Лаверна, представитель морского префекта на местном радио.

В 8.50 утра морская префектура Средиземноморья сообщила в своем аккаунте в Twitter, что пожар все еще продолжается на яхте, взятой за буксир, чтобы быть подальше от побережья.

Префектура призвала "быть бдительными всех штурманов в этом районе", посоветовав лодкам держать безопасную дистанцию.