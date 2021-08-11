Глава МВД Литвы не исключает связи между протестами под Сеймом и в лагере мигрантов

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что два протеста 10 августа - антивакцинаторов под Сеймом и в лагере мигрантов - вероятно, были скоординированы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комментируя акцию под Сеймом, Билотайте отметила, что некоторые люди, очевидно, дезинформированы, но то, что акция переросла в столкновения, может свидетельствовать, что ее реальные цели были другими.

По ее словам, то, что почти одновременно происходил бунт мигрантов в лагере на полигоне в Руднинкае - вряд ли совпадение, и оба случая могли быть спланированной акцией, но это должно проверить расследования.

"Против Литвы сейчас осуществляется гибридная агрессия, и в ней могут использоваться различные инструменты", - отметила Билотайте.

Она назвала "скандальными" действия некоторых депутатов Сейма, которые поддержали протестующих против ограничений для людей, не имеющих "паспорта возможностей", заявив, что их действия противоречат интересам народа, который избрал их.

Руководитель Службы общественной безопасности Ричардас Поциус также заявил, что оба инцидента могли быть организованными - потому что начались почти одновременно.

Напомним, 10 августа под Сеймом собрались несколько тысяч человек, несогласных с намерением правительства ввести ограничения в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу и тех, кто не тестируется. Акция переросла в стычки, полиция применила слезоточивый газ. Сообщается о 26 задержанных протестующих и 15 травмированных правоохранителей, из них троих пришлось госпитализировать.

Тогда же устроили бунт мигранты, находящиеся в лагере на Руднинкайском полигоне - люди начали валить забор, двадцать человек смогли убежать. Всех их нашли и вернули обратно.