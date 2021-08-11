Єврокомісія надала Литві 37 млн євро через кризу з мігрантами із Білорусі

Європейська комісія вирішила виділити Литві 36,7 млн євро, щоб допомогти покращити можливості прийому великої кількості людей, які нелегально перетинають кордон Литви та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

"Підтримка пунктів прийому включає першу допомогу, медичну допомогу, засоби ізоляції та вакцини проти COVID-19, притулок, їжу, одяг та гігієнічні набори". – йдеться у заяві.

Фінансування також посилить групи реагування для виявлення потенційних жертв торгівлі людьми та надання допомоги особам, які потребують міжнародного захисту.

Рішення було прийняте єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йоханссон після візиту до Литви.

Нагадаємо, парламент Литви схвалив проєкт закону про встановлення фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.