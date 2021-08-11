Еврокомиссия предоставила Литве 37 млн евро из-за кризиса с мигрантами из Беларуси
Европейская комиссия решила выделить Литве 36,7 млн евро, чтобы помочь улучшить возможности приема большого количества людей, которые нелегально пересекают границу Литвы и Беларуси.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
"Поддержка пунктов приема включает первую помощь, медицинскую помощь, средства изоляции и вакцины против COVID-19, убежище, пищу, одежду и гигиенические наборы", - говорится в заявлении.
Финансирование также усилит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите.
Решение было принято еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон после визита в Литву.
Напомним, парламент Литвы одобрил проект закона об установлении физического барьера на границе с Беларусью.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Руководство Литвы называет потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.