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Молдова отримала від Литви 26 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Середа, 11 серпня 2021, 15:56

Молдова отримала від Литви партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У Кишинів прибули 26,5 тисяч доз вакцини, які далі мають розподілити серед багатьох центрів вакцинації.

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Вакцину надали у рамках плану допомоги країнам "Східного партнерства". Україна, згідно з ним, має отримати загалом 131 тисячу доз. 

У понеділок, 9 травня, Молдова отримала 30 тисяч доз AstraZeneca також від Латвії. 

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