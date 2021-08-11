Молдова отримала від Литви 26 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Середа, 11 серпня 2021, 15:56
Молдова отримала від Литви партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca як гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
У Кишинів прибули 26,5 тисяч доз вакцини, які далі мають розподілити серед багатьох центрів вакцинації.
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Вакцину надали у рамках плану допомоги країнам "Східного партнерства". Україна, згідно з ним, має отримати загалом 131 тисячу доз.
У понеділок, 9 травня, Молдова отримала 30 тисяч доз AstraZeneca також від Латвії.
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