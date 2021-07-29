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Литва збільшила партію AstraZeneca, яку планує подарувати Україні

Четвер, 29 липня 2021, 12:17

Литва на 31 тисячу доз збільшила партію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca, яку планує подарувати Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Після травневого рішення поділитися вакцинами з країнами "Східного партнерства", у середу в уряді підтвердили, що передадуть вакцини Україні, Молдові та Вірменії.

Для України виділяють 131 тисячу доз - на 31 тисячу більше, ніж планували спочатку.

Молдова має отримати 26,5 тисяч, що також більше, ніж спочатку; Вірменія - 27,5 тисяч доз.

Міністр охорони здоров’я Арунас Дулькіс на засіданні уряду сказав, що у Молдову партію відправлять наступного тижня, але не назвав дату для України. 

Загалом Литва планує передати країнам "Східного партнерства" зі свого резерву 200 тисяч доз вакцини.

Нагадаємо, Естонія відправила в Україну партію гуманітарної допомоги, що складається з 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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