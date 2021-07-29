Литва збільшила партію AstraZeneca, яку планує подарувати Україні
Литва на 31 тисячу доз збільшила партію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca, яку планує подарувати Україні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.
Після травневого рішення поділитися вакцинами з країнами "Східного партнерства", у середу в уряді підтвердили, що передадуть вакцини Україні, Молдові та Вірменії.
Для України виділяють 131 тисячу доз - на 31 тисячу більше, ніж планували спочатку.
Молдова має отримати 26,5 тисяч, що також більше, ніж спочатку; Вірменія - 27,5 тисяч доз.
Міністр охорони здоров’я Арунас Дулькіс на засіданні уряду сказав, що у Молдову партію відправлять наступного тижня, але не назвав дату для України.
Загалом Литва планує передати країнам "Східного партнерства" зі свого резерву 200 тисяч доз вакцини.
Нагадаємо, Естонія відправила в Україну партію гуманітарної допомоги, що складається з 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.