Молдова получила от Литвы 26 000 доз вакцины AstraZeneca
Среда, 11 августа 2021, 15:56
Молдова получила от Литвы партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
В Кишинев прибыли 26 500 доз вакцины, которые далее должны распределить среди многих центров вакцинации.
Вакцину предоставили в рамках плана помощи странам "Восточного партнерства". Украина, согласно ему, должна получить в целом 131 000 доз.
В понедельник, 9 мая, Молдова получила 30 000 доз AstraZeneca также от Латвии.
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