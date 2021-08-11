Молдова получила от Литвы 26 000 доз вакцины AstraZeneca

Молдова получила от Литвы партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В Кишинев прибыли 26 500 доз вакцины, которые далее должны распределить среди многих центров вакцинации.

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Вакцину предоставили в рамках плана помощи странам "Восточного партнерства". Украина, согласно ему, должна получить в целом 131 000 доз.

В понедельник, 9 мая, Молдова получила 30 000 доз AstraZeneca также от Латвии.