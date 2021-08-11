Зеленський підписав документ, щоб "донести до кожного українця" цінність членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції до 2025 року, метою якої декларується "донести до кожного українця" цінність членства в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни", - зазначає Офіс президента.

Серед іншого, планується, що це питання буде включене до навчальних програм.

Має бути створений тематичний веб-портал для розміщення інформації про реалізацію реформ, які наближують Україну до НАТО, планується випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів.

Також планується залучати незалежних експертів з аналітичних центрів і громадських організацій та міжнародних партнерів до планування, моніторингу та оцінки виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв членства в НАТО.

"Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ", - додає Офіс президента.

Протягом наступних трьох місяців мають створити план заходів для реалізації стратегії.

Нагадаємо, кілька місяців тому майже 54% українців у соцопитуванні Центру Разумкова відповіли, що підтримують вступ України до НАТО, і понад 60% - вступ до ЄС.