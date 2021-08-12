Лісові пожежі вирують на півдні Італії: троє загиблих

У чотирьох регіонах на півдні Італії вирують лісові пожежі, від стихійного лиха загинули троє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Полум’я охопило сотні гектарів лісів у Калабрії, Кампанії, на Сицилії, Сардинії. Влада Калабрії звернулася до уряду з проханням запровадити надзвичайний стан.

У Калабрії, яка найбільше постраждала від пожеж, загинули двоє літніх чоловіків, які намагалися врятувати від вогню свої будинки. Один чоловік загинув у Катанії.

До лікарень з опіками доставлені ще п’ятеро постраждалих. До гасіння пожеж окрім наземних служб залучені кілька літаків.

Нагадаємо, на італійському острові Сицилія зафіксували температуру +48,8 градуса за Цельсієм, що може стати новим температурним рекордом для Європи.

На початку серпня на півночі Греції була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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