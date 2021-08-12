Прем’єр Польщі відкинув критику США щодо законів про реституцію і телерадіомовлення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер відхилив критику законопроєктів, що стосуються права власності на ЗМІ та реституції майна, прийнятих Сеймом, після того як США, один з найважливіших союзників Варшави, засудили ці проєкти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напередодні Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни закону про телерадіомовлення, які, на думку критиків, наслідують приклад Угорщини. Ухвалення закону призвело до протестів у багатьох містах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "глибоко стурбований" ухваленням законопроєкту, який, за його словами, націлений на найпопулярнішу незалежну новинну станцію в Польщі та одну з найбільших інвестицій США в країні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заперечив це.

"У нас немає жодних намірів щодо конкретного телеканалу, йдеться лише про посилення правил, щоб не було ситуації, в якій компанії з-за меж Європейського Союзу купували б медіа в Польщі", - сказав він.

Блінкен також закликав Польщу не просуватися вперед з ухваленням закону, який, як очікується, ускладнить євреям повернення майна, захопленого німецько-фашистськими окупантами під час Голокосту.

Моравецький сказав, що закон реалізує рішення Конституційного трибуналу Польщі 2015 року про те, що має бути встановлений термін, після якого помилкові адміністративні рішення більше не можуть бути оскаржені.

"Це не має нічого спільного з побоюваннями, висловленими нашими американськими друзями щодо нас", - сказав він.