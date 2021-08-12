Премьер Польши отверг критику США по законам о реституции и телерадиовещании

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг отклонил критику законопроектов, касающихся права собственности на СМИ и реституции имущества, принятых Сеймом после того как США, один из важнейших союзников Варшавы, осудили эти проекты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Накануне Сейм Польши принял противоречивые изменения в закон о телерадиовещании, которые, по мнению критиков, наследуют пример Венгрии. Принятие закона привело к протестам во многих городах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" принятием законопроекта, который, по его словам, нацелен на самую популярную независимую новостную станцию ​​в Польше и одну из крупнейших инвестиций США в стране.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг это.

"У нас нет никаких намерений относительно конкретного телеканала, речь идет лишь об ужесточении правил, чтобы не было ситуации, в которой компании из-за пределов Европейского Союза покупали бы медиа в Польше", - сказал он.

Блинкен также призвал Польшу не продвигаться вперед с принятием закона, который, как ожидается, усложнит евреям возвращения имущества, захваченного немецко-фашистскими оккупантами во время Холокоста.

Моравецкий сказал, что закон реализует решение Конституционного трибунала 2015 года о том, что должен быть установлен срок, после которого административные решения больше не могут быть обжалованы.

"Это не имеет ничего общего с опасениями, высказанными нашими американскими друзьями", - сказал он.