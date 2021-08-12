У Туреччині загасили всі великі лісові пожежі

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі оголосив, що всі великі лісові пожежі в країні загасили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Ми загасили всі великі пожежі в нашій країні", - заявив міністр.

Він нагадав, що лісові пожежі почалися 28 липня.

"У цьому процесі, який тривав 15 днів, і ми пережили найбільші лісові пожежі, які ми бачили в нашій історії. Ми завдяки великій відданості героїв лісу взяли під контроль вогонь у Кейджегізі, який був останнім фронтом. Таким чином, ми загасили всі великі пожежі, які сталися в нашій країні", - сказав Пакдемірлі.

Також він подякував всім країнам, які надали допомогу у гасінні пожеж у Туреччині.

Як повідомлялося, внаслідок сильних дощів і повеней у північних причорноморських провінціях Туреччини шестеро людей загинули, 13 постраждали та були госпіталізовані.

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