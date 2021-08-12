В Турции потушили все крупные лесные пожары

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли объявил, что все крупные лесные пожары в стране потушены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Мы потушили все крупные пожары в нашей стране", - заявил министр.

Он напомнил, что лесные пожары начались 28 июля.

"В этом процессе, который длился 15 дней, мы пережили самые сильные лесные пожары, которые мы видели в нашей истории. Благодаря большой преданности героев леса мы взяли под контроль огонь в Кейджегизе, который был последним фронтом. Таким образом, мы потушили все крупные пожары в нашей стране", - сказал Пакдемирли.

Также он поблагодарил все страны, которые оказали помощь в тушении пожаров в Турции.

Как сообщалось, в результате сильных дождей и наводнений в северных причерноморских провинциях Турции шесть человек погибли, 13 пострадали и были госпитализированы.

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