США планують схвалити третє щеплення від COVID-19 для окремих категорій громадян

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) планує дозволити особам зі слабким імунітетом вакцинуватись третьою дозою вакцини Pfizer або Moderna.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

ЗМІ повідомляють, що FDA надасть таке схвалення у четвер.

У п‘ятницю група радників Центрів США із контролю над захворюваннями (CDC) обговорить можливість рекомендувати проведення додаткової вакцинації особам із послабленою імунною системою, включаючи тих, кому було проведено пересадку органів, або хворих на рак.

Дослідження, проведене американським Інститутом Джонса Гопкінса в травні, виявило, що лише 17% реципієнтів трансплантованих органів мали антитіла після першої вакцинації, а 35% виробили антитіла після двох доз.

Від 3 до 9 мільйонів американців мають послаблений імунітет через захворювання або ліки, які вони приймають.

CDC також рекомендує вакцинуватись вагітним жінкам. Відповідну пораду було видано в середу.

Як повідомлялось, раніше президент США Джо Байден закликав штати і місцеві органи влади запропонувати виплачувати людям по 100 доларів, щоб стимулювати вакцинацію від коронавірусу.