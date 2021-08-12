США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом прививаться третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

СМИ сообщают, что FDA предоставит такое одобрение в четверг.

В пятницу группа советников Центров США по контролю над заболеваниями (CDC) обсудит возможность рекомендовать проведение дополнительной вакцинации лицам с ослабленной иммунной системой, включая тех, кому было проведено пересадку органов, или больных раком.

Исследование, проведенное американским Институтом Джонса Хопкинса в мае, выявило, что лишь 17% реципиентов трансплантированных органов имели антитела после первой вакцинации, а 35% выработали антитела после двух доз.

От 3 до 9 млн американцев имеют ослабленный иммунитет из-за заболевания или лекарств, которые они принимают.

CDC также рекомендует прививаться беременным женщинам. Соответствующий совет был издан в среду.

Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден призвал штаты и местные органы власти предложить выплачивать людям по 100 долларов, чтобы стимулировать вакцинацию от коронавируса.