Байден пропонує платити американцям $100 за вакцинацію 

Президент США Джо Байден у четвер закликав штати і місцеві органи влади запропонувати виплати приватним особам в розмірі 100 доларів, щоб стимулювати вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Для цього Байден пропонує використовувати кошти з його Американського плану порятунку у розмірі 1,9 трильйона доларів.

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Виплати хочуть пропонувати щойно вакцинованим американцям, щоб забезпечити "додатковий стимул для підвищення показників вакцинації, захисту спільнот і порятунку життів", - йдеться в заяві Міністерства фінансів в четвер.

"Казначейство готове надати технічну допомогу урядам штатів і місцевій владі, щоб вони могли ефективно використовувати кошти для підтримки збільшення вакцинації в своїх громадах", - йдеться в заяві.

Байден офіційно оголосив про новий план стимулювання під час виступу в Білому домі з приводу коронавірусу, у якому він також анонсував суворі вимоги до невакцинованих федеральних службовців.

"Я знаю, що платити людям за вакцинацію може здатися несправедливим щодо людей, які вже були вакциновані, але ось в чому справа: якщо стимули допоможуть нам перемогти цей вірус, я вважаю, що ми повинні їх використовувати. Ми всі виграємо, якщо зможемо вакцинувати більше людей", - сказав Байден

Близько 60% дорослих американців були повністю вакциновані. Байден поставив за мету, щоб до 4 липня хоча б одне щеплення було у 70% дорослих, але досі її не досяг. Останній показник - 69,3%.

Як повідомлялося, у Швеції люди зможуть отримати 200 крон ($23) за вакцинацію проти коронавірусу в рамках невеликого академічного дослідження.

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