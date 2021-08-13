Словаччина погрожує Лукашенку новими санкціями через арешт експосла

Прем’єр Словаччини Едуард Гегер закликав режим Лукашенка відпустити усіх політв’язнів, у тому числі колишнього посла Білорусі у Братиславі Ігоря Лещеню, який публічно підтримав протестувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Арешт колишнього посла Білорусі у Словаччині Ігоря Лещені майже у річницю його відставки є ще одним свідченням безжального ставлення режиму до своїх громадян", - заявив Гегер.

Він згадав про сфальсифіковані вибори, насильство поліції щодо протестувальників, масові арешти та останній наступ на ЗМІ й активістів.

"Словаччина разом з іншими партнерами у ЄС продовжить тиск, щоб білоруси мали шанс жити у безпечній, демократичній, вільній країні. Ми готові застосувати нові санкції", - зазначив Едуард Гегер.

Нагадаємо, про затримання Ігоря Лещені стало відомо 12 серпня, після виступу на цифровому майданчику "Сход", створеному "для вираження інтересів і думки народу Білорусі".

Як розповіли родичі Лещені, у нього вдома в Жодіно відбувся обшук, після якого експосла забрали силовики. Обшуки також пройшли ще приблизно у 20 делегатів "Сходу".

Лещеня став першим з глав дипмісій Білорусі, які підтримали протести, що почалися в країні після президентських виборів.

Пізніше він подав у відставку, а за місяць Александр Лукашенко позбавив його та ще двох послів дипломатичного рангу за підтримку опозиції.