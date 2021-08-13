Словакия грозит Лукашенко новыми санкциями из-за ареста экс-посла

Премьер Словакии Эдуард Гегер призвал режим Лукашенко отпустить всех политзаключенных, в том числе бывшего посла Беларуси в Братиславе Игоря Лещеню, публично поддержавшего протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Арест бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени почти в годовщину его отставки является еще одним свидетельством безжалостного отношения режима к своим гражданам", - заявил Гегер.

Он упомянул фальсифицированные выборы, насилие полиции по отношению к протестующим, массовые аресты и последнее наступление на СМИ и активистов.

"Словакия вместе с другими партнерами в ЕС продолжит давление, чтобы у белорусов был шанс жить в безопасной, демократической, свободной стране. Мы готовы применить новые санкции", - отметил Эдуард Гегер.

Напомним, о задержании Игоря Лещени стало известно 12 августа, после выступления на цифровой площадке "Сход", созданной "для выражения интересов и мнения народа Беларуси".

Как рассказали родственники Лещени, у него дома в Жодино прошел обыск, после которого экс-посла забрали силовики. Обыски также прошли еще примерно в 20 делегатов "Схода".

Лещеня стал первым из глав дипмиссий Беларуси, которые поддержали протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов.

Позже он подал в отставку, а через месяц Александр Лукашенко лишил его и еще двух послов дипломатического ранга за поддержку оппозиции.