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Словакия грозит Лукашенко новыми санкциями из-за ареста экс-посла

Пятница, 13 августа 2021, 12:58

Премьер Словакии Эдуард Гегер призвал режим Лукашенко отпустить всех политзаключенных, в том числе бывшего посла Беларуси в Братиславе Игоря Лещеню, публично поддержавшего протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Арест бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени почти в годовщину его отставки является еще одним свидетельством безжалостного отношения режима к своим гражданам", - заявил Гегер.

Он упомянул фальсифицированные выборы, насилие полиции по отношению к протестующим, массовые аресты и последнее наступление на СМИ и активистов.

"Словакия вместе с другими партнерами в ЕС продолжит давление, чтобы у белорусов был шанс жить в безопасной, демократической, свободной стране. Мы готовы применить новые санкции", - отметил Эдуард Гегер.

Напомним, о задержании Игоря Лещени стало известно 12 августа, после выступления на цифровой площадке "Сход", созданной "для выражения интересов и мнения народа Беларуси".

Как рассказали родственники Лещени, у него дома в Жодино прошел обыск, после которого экс-посла забрали силовики. Обыски также прошли еще примерно в 20 делегатов "Схода".

Лещеня стал первым из глав дипмиссий Беларуси, которые поддержали протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов.

Позже он подал в отставку, а через месяц Александр Лукашенко лишил его и еще двух послов дипломатического ранга за поддержку оппозиции.

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