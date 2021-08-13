У Туреччині натякнули, що вакцинація або тести для низки категорій стануть обов'язковими

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа натякнув, що для низки категорій вакцинація від коронавірусу або регулярне тестування мають стати обов’язковими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

За його словами, щеплення від вірусу має бути обов’язковим для працівників освітньої сфері та деяких закладів, а невакциновані люди повинні будуть регулярно здавати тести.

Міністр додав, що важливо подбати про вакцинацію або регулярне тестування в тому числі батьків учнів.

"Ми не можемо відмовлятись від навчання з фізичною присутністю у класах. Тому потрібно вжити заходів, щоб усі вчителі були вакциновані", - сказав Фахреттін Коджа.

Він не згадав окремо питання медичних працівників. За останньою інформацією, серед турецьких медиків вакциновані понад 90%.

На цей час у Туреччині повністю щеплені 31 млн осіб з 82-мільйонного населення, 43 млн щеплені принаймні однією дозою. Крім того, вже близько 6,2 млн осіб отримали підсилюючу третю дозу вакцини. У понад 20 провінціях країни вакциновано більше 75% населення, що є критерієм для віднесення до зони низького епідемічного ризику.

Туреччина використовує китайську вакцину Sinovac та Pfizer/BioNTech.

Щоденний приріст заражень у Туреччині почав помітно зростати в кінці липня і з початку серпня коливається на рівні 20-27 тисяч випадків.