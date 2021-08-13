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У Туреччині натякнули, що вакцинація або тести для низки категорій стануть обов'язковими

П'ятниця, 13 серпня 2021, 13:51

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа натякнув, що для низки категорій вакцинація від коронавірусу або регулярне тестування мають стати обов’язковими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

За його словами, щеплення від вірусу має бути обов’язковим для працівників освітньої сфері та деяких закладів, а невакциновані люди повинні будуть регулярно здавати тести. 

Міністр додав, що важливо подбати про вакцинацію або регулярне тестування в тому числі батьків учнів. 

"Ми не можемо відмовлятись від навчання з фізичною присутністю у класах. Тому потрібно вжити заходів, щоб усі вчителі були вакциновані", - сказав Фахреттін Коджа. 

Він не згадав окремо питання медичних працівників. За останньою інформацією, серед турецьких медиків вакциновані понад 90%. 

На цей час у Туреччині повністю щеплені 31 млн осіб з 82-мільйонного населення, 43 млн щеплені принаймні однією дозою. Крім того, вже близько 6,2 млн осіб отримали підсилюючу третю дозу вакцини. У понад 20 провінціях країни вакциновано більше 75% населення, що є критерієм для віднесення до зони низького епідемічного ризику.

Туреччина використовує китайську вакцину Sinovac та Pfizer/BioNTech.

Щоденний приріст заражень у Туреччині почав помітно зростати в кінці липня і з початку серпня коливається на рівні 20-27 тисяч випадків.

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Туреччина Вакцини Коронавірус
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