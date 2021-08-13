В Турции намекнули, что вакцинация или тесты для ряда категорий станут обязательными

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа намекнул, что для ряда категорий вакцинация от коронавируса или регулярное тестирование должны стать обязательными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

По его словам, прививки от вируса должны быть обязательными для работников образовательной сфере и некоторых заведений, а вакцинированные люди должны будут регулярно сдавать тесты.

Министр добавил, что важно позаботиться о вакцинации или регулярном тестировании в том числе родителям учеников.

"Мы не можем отказываться от обучения с физическим присутствием в классах. Поэтому нужно принять меры, чтобы все учителя были вакцинированы", - сказал Фахреттин Коджа.

Он не упомянул отдельно вопрос медицинских работников. По последней информации, среди турецких медиков вакцинированы более 90%.

В настоящее время в Турции полностью привиты 31 млн человек из 82-миллионного населения, 43 млн привиты по крайней мере одной дозой. Кроме того, уже около 6,2 млн человек получили усиливающую третью дозу вакцины. В более 20 провинциях страны вакцинировано более 75% населения, что является критерием для отнесения к зоне низкого эпидемического риска.

Турция использует китайскую вакцину Sinovac и Pfizer / BioNTech.

Ежедневный прирост заражений в Турции начал заметно расти в конце июля и с начала августа колеблется на уровне 20-27 тысяч случаев.