Прем’єр Грузії вперше допустив запровадження обов’язкової вакцинації

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вакцинація від коронавірусу може стати обов’язковою для деяких категорій громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Гарібашвілі припустив, що країна напевно піде шляхом деяких інших, які вдались до такого кроку.

"Хочемо ми чи ні, нам доведеться робити це. Той, хто відмовляється від щеплення, на жаль, буде бачити, що у нас зростає кількість смертей. Тож щоб захистити себе, потрібно вакцинуватися", - заявив прем’єр.

У Грузії вакцинація триває з 15 березня, з початку червня реєстрація на щеплення відкрита для всіх охочих. Втім, другою дозою на цей час щеплені 6% населення, першою - майже 20%.

Нагадаємо, днями у Грузії зареєстрували новий максимум заражень з початку епідемії - майже 5700, при тому, що населення країни співмірне з населенням Києва.

У зв’язку зі сплеском заражень оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань.

У МОЗ на початку тижня повідомляли, що в країні заповнені близько 94% ліжок для коронахворих, та допустили розгортання польових госпіталів, якщо такий же приріст заражень спостерігатиметься ще 10 днів.