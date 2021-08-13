Премьер Грузии впервые допустил введение обязательной вакцинации

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Гарибашвили предположил, что страна наверняка пойдет по пути других, которые прибегли к такому шагу.

"Хотим мы или нет, нам придется делать это. Тот, кто отказывается от прививки, к сожалению, будет видеть, что у нас растет количество смертей. Поэтому, чтобы защитить себя, нужно вакцинироваться", - заявил премьер.

В Грузии вакцинация продолжается с 15 марта, с начала июня регистрация на прививку открыта для всех желающих. Впрочем, второй дозой в настоящее время привиты 6% населения, первой - почти 20%.

Напомним, на днях в Грузии зарегистрировали новый максимум заражений с начала эпидемии - почти 5700, при том, что население страны соизмеримо с населением Киева.

В связи с всплеском заражений объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничение времени работы ресторанов и запрет концертов и спортивных соревнований.

В Минздраве в начале недели сообщали, что в стране заполнены около 94% коек для больных с коронавирусом, и допустили развертывание полевых госпиталей, если такой же прирост заражений будет наблюдаться еще 10 дней.