У Латвії затримані пацієнти та співробітники лікарень за імітацію вакцинації

Поліція Латвії затримала сім осіб за підозрою в даванні хабаря лікаря та імітацію вакцинації від коронавірусу за матеріальну винагороду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

В даний час поліція почала три кримінальні процеси. Перше затримання було проведено 21 липня: до лікаря однієї з медичних установ звернувся чоловік (державна посадова особа), який хотів через хабар отримати сертифікат про отримання другої дози вакцини, але при цьому не робити щеплення.

Через два дні поліція затримала ще трьох жінок, серед яких опинилася і медсестра центру вакцинації: за певну плату вони допомагали імітувати вакцинацію, видаючи сертифікат про вакцинацію проти Covid-19.

Згідно з розподіленими в групі ролями, дві жінки шукали клієнтів, а третя проводила "вакцинацію". В ході обшуків у них вилучили близько 10 000 євро готівкою, а також рухоме майно. Встановлено, що група вела "чорну" бухгалтерію. За версією слідства, клієнтами цієї групи стали понад 200 осіб. Сертифікат за непроведення вакцинацію обходився клієнту в 200-400 євро.

Третє затримання було проведено 11 серпня. Серед трьох затриманих також виявилася медсестра одного з медичних закладів Ризького регіону.

Глава поліції закликав всіх жителів Латвії, які за гроші придбали сертифікати про вакцинацію, проте не отримали щеплення, добровільно звернутися в правоохоронні органи, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Подібні дії медичних працівників кваліфікуються як підробка документів, за що передбачена кримінальна відповідальність - примусові роботи, штраф або позбавлення волі на строк до року.

Якщо ж такі дії вчиняються в корисливих цілях, може застосовуватися тюремне ув'язнення на термін до чотирьох років.