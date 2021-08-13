Медсестра у Німеччини пояснила, чому вводила людям фізрозчин замість вакцини

У Німеччині медсестра, обвинувачена в тому, що вводила людям фізрозчин замість вакцини від коронавірусу, переконує, що робила це, аби врятувати свою роботу.

Про це у четвер заявив адвокат обвинуваченої, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За повідомленнями німецької влади, близько 8557 осіб, які отримали щеплення в період з 5 березня по 20 квітня, ймовірно отримали ін’єкцію фізрозчину в окрузі Фрисландия в землі Нижня Саксонія. Їх викликали на повторну вакцинацію.

40-річну жінку звинувачують в тому, що в квітні вона використала фізрозчин у центрі вакцинації не менше 6 разів.

Адвокат жінки Крістоф Клятт повідомив інформаційному агентству DPA, що це був "разовий інцидент". За його словами, вона запанікувала після того, як розбила флакон з вакциною, і, побоюючись звільнення, наповнила флакон фізіологічним розчином, щоб продовжити свою роботу.

Клятт сказав, що уколи, зроблені пацієнтам, дійсно містили вакцину, розбавлену фізіологічним розчином.

Але слідчі підозрюють, що жінка зробила такі уколи набагато більшу кількість разів, ніж шість. Свідки в центрі вакцинації вказують на ймовірність того, що постраждала більша кількість людей. В результаті медсестра була звільнена з роботи.

Хоча влада заявила, що мотиви медсестри неясні, відзначається, що жінка скептично ставилася до вакцинації у своїх повідомленнях в соціальних мережах.

У четвер її адвокат заявив, що за її діянням не було ніяких політичних мотивів.