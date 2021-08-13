Медсестра в Германии объяснила, почему вводила людям физраствор вместо вакцины

В Германии медсестра, обвиняемая в том, что вводила людям физраствор вместо вакцины от коронавируса, утверждает, что делала это, чтобы спасти свою работу.

Об этом в четверг заявил адвокат обвиняемого, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По сообщениям немецких властей, около 8557 человек, которые получили прививки в период с 5 марта по 20 апреля, вероятно, получили инъекцию физраствора в округе Фрисландия в земле Нижняя Саксония. Их вызвали на повторную вакцинацию.

40-летнюю женщину обвиняют в том, что в апреле она использовала физраствор в центре вакцинации не менее шести раз.

Адвокат женщины Кристоф Клятт сообщил информационному агентству DPA, что это был "разовый инцидент". По его словам, она запаниковала после того, как разбила флакон с вакциной, и, опасаясь увольнения, наполнила флакон физиологическим раствором, чтобы продолжить свою работу.

Клятт сказал, что уколы, сделанные пациентам, действительно содержали вакцину, разбавленную физиологическим раствором.

Но следователи подозревают, что женщина сделала такие уколы гораздо большее количество раз, чем шесть. Свидетели в центре вакцинации указывают на вероятность того, что пострадало больше людей. В результате медсестра была уволена с работы.

Хотя власти заявили, что мотивы медсестры неясны, отмечается, что женщина скептически относилась к вакцинации в своих сообщениях в социальных сетях.

В четверг ее адвокат заявил, что за ее действиями не было никаких политических мотивов.