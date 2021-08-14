Премьер Грузии заявил, что его слова об обязательной вакцинации неправильно поняли

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его слова о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса неправильно поняли.

Об этом сообщает " "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".

"Сказанное мною неправильно поняли, якобы я сказал, что мы предпримем соответствующие шаги, и прививки будут обязательными. Конечно же, это ложь… Конечно же, все это добровольно, это выбор человека", - сказал Гарибашвили после того, как его заявление опубликовали ряд СМИ.

Накануне премьер сказал следующее: "США – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти".

Руководитель департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Нино Гиоргобиани также сказала, что СМИ неправильно поняли премьера, и что он "просто привел пример другой страны, где обсуждается, что вакцинация должна стать обязательной".

Напомним, 10 августа в Грузии зарегистрировали новый максимум заражений коронавируса с начала эпидемии - почти 5700, при том, что население страны соизмеримо с населением Киева. В последующие дни показатели также превышали 5000. За последние сутки сообщили о 5579 новых больных и 50 умерших.

В связи со всплеском эпидемии объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничении времени работы ресторанов и запрете концертов и спортивных соревнований.

В Минздраве в начале недели сообщали, что в стране заполнены около 94% коек для больных с коронавирусом, и допустили развертывание полевых госпиталей, если такой же прирост заражений будет наблюдаться еще 10 дней.