Ізраїль жорстко відреагував на новий закон Польщі про реституцію євреям

Ізраїль викликав для консультацій повірену у справах свого посольства у Варшаві після ухвалення у Польщі закону, який ускладнить євреям повернення майна, втраченого під час Другої світової війни та після неї.

Про це у своїй заяві повідомив глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Польща затвердила - вже не вперше - антисемітський і аморальний закон. Сьогодні ввечері я доручив нашому повіреному в справах у Варшаві негайно повернутися в Ізраїль для безстрокових консультацій", - зазначив дипломат.

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Він додав, що новий посол Ізраїлю в Польщі, який повинен був незабаром відбути до Варшави, на цьому етапі в Польщу не поїде.

Крім того, МЗС Ізраїлю порекомендує послу Польщі в Ізраїлі продовжити відпустку в своїй країні.

"Він повинен використовувати наявний у нього час, щоб пояснити полякам, що означає Голокост для громадян Ізраїлю, і наскільки ми не потерпимо презирства до пам'яті жертв і пам'яті Голокосту. На цьому ми не зупинимося. Ми ведемо координаційні переговори з американцями про те, як реагувати далі", - додав міністр.

Він зазначив, що через ухвалення нового закону Польща перетворилася в "антидемократичну, неліберальна країну, яка не шанує найбільшу трагедію в історії людства".

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня підписав закон, раніше ухвалений польським парламентом, який обмежує процес реституції майна постраждалим від Голокосту та членам їх сімей. Ідеться про майно, викрадене нацистами під час Другої світової війни, а потім захоплене комуністичним режимом Польщі.

Новий закон вже викликав негативну реакцію в Сполучених Штатах.