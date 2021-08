Глава МЗС Німеччини заявив про стабілізацію ситуації в аеропорту Кабула

Ситуація в аеропорту Кабула стабілізується, німецькі військові охороняють доступ до нього.

Про це повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ситуація в аеропорту Кабулу ще більше стабілізувалася. Бундесвер охороняє доступ до нього. Протягом дня очікуються нові рейси для евакуації. Посольство зв'язалося з першою групою громадян, які підлягають евакуації", - написав міністр у Twitter у вівторок.

За його словами, головна мета зараз – створити стабільний "повітряний міст", дозволить вивезти до Німеччини німецьких громадян, місцевих співробітників німецьких організацій та інших громадян, які потребують захисту.

Старший цивільний представник НАТО в Афганістані Стефано Понтекорво повідомив, що злітно-посадкова смуга у міжнародному аеропорту Кабула вільна, літаки приземляються та сідають.

Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off #Afghanistan pic.twitter.com/9nueT20G7W