Глава МИД Германии заявил о стабилизации ситуации в аэропорту Кабула

Ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, немецкие военные охраняют доступ к нему.

Об этом сообщил глава МИД Германии Гайко Маас в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Ситуация в аэропорту Кабула еще больше стабилизировалась. Бундесвер охраняет доступ к нему. В течение дня ожидаются новые рейсы для эвакуации. Посольство связалось с первой группой граждан, подлежащих эвакуации", - написал министр в Twitter во вторник.

По его словам, главная цель сейчас - создать стабильный "воздушный мост", который позволит вывезти в Германию немецких граждан, местных сотрудников немецких организаций и других граждан, которые нуждаются в защите.

Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off #Afghanistan pic.twitter.com/9nueT20G7W