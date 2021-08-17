Німецький евакуаційний літак вилетів з Кабула пустим: зміг вивезти лише 7 людей

Транспортний літак Бундесверу типу А400М, який може помістити на борту понад 100 людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Німецький Airbus приземлився в еаропорту Кабула о 22.01 в понеділок з останньою краплею пального. У списку для евакуації були як мінімум 57 співробітників посольства та 88 інших німців. Однак літак забрав всього 7 осіб – 5 німців, одного нідерландця і одного афганця.

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"Ми можемо підтвердити, що сім осіб були евакуйовані рейсом з Кабула тієї ночі. Через хаос в аеропорту і регулярні перестрілки на в’їзді вчора ввечері не було гарантовано, що інші громадяни Німеччини та інші люди, що підлягають евакуації, взагалі отримають доступ в аеропорт без захисту Бундесверу.

Партнери, які відповідають за безпеку в аеропорту, не змогли забезпечити доступ людей з цивільної частини аеропорту", - зазначив співрозмовник.

Член правлячої партії ХДС Йоганн Вадефул розповів Deutschladfunk, що в літака був тільки короткий слот у 30 хвилин, аби евакуювати людей. "Ми взяли тільки тих, хто перебував там у той час", - сказав він.

За його словами, основною метою цього польоту було доставити військових, які тепер створять умови для посадки і вильотів більшої кількості літаків у Кабулі.

За словами міністра оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, політ відбувався в надзвичайно складних умовах.

"У нас була дуже заплутана, небезпечна, складна ситуація в аеропорту, особливо через велике скупчення людей", - сказала вона в ефірі телеканалу ARD. Міністр сподівається, що найближчими днями можна буде встановити "повітряний міст".

Як повідомлялося, військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster III евакуював із Кабула в Катар близько 640 афганських жителів за один політ.