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Зеленський нагородить Меркель орденом

Четвер, 19 серпня 2021, 07:46

Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлерку Німеччини Ангелу Меркель під час її візиту до Києва "Орденом Свободи", найвищим орденом, яким можуть бути нагороджені іноземці в Україні. 

Про це повідомила пресслужба німецького уряду, яка опублікувала графік Меркель у Києві, пише "Європейська правда".

Меркель і Зеленський обговорять "питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод", додали у пресслужбі.

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Після обговорення планується спільна пресконференція лідерів.

Меркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується у Балтійському морі.

Меркель також запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.

Перед візитом до Києва Меркель відвідає Росію 20 серпня.

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