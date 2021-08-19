ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"

Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства цифровой трансформации.

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией", - говорится в заявлении.

На 20 ноября анонсирован брифинг представителей Минцифры, Минздрава и ЕС, на котором расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії".

В брифинге примет участие посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

COVID-сертификат - это документ в приложении "Дія", подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел после коронавирусной болезни.

Позже Еврокомиссия сообщила, что COVID-сертификаты, выданные Украины, будут приниматься для поездок в страны ЕС с 20 августа.

В то же время МИД Украины напомнил, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера для стран-членов ЕС.

Вопрос кому и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС. Но в целом страны ЕС прислушиваются к рекомендациям Брюсселя.