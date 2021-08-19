У МЗС нагадали, що кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати COVID-сертифікати України

Рішення Європейської комісії щодо визнання українських COVID-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїй заяві нагадало МЗС України.

"Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС", - зазначили в міністерстві.

Попри це, рішення Єврокомісії відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів Євросоюзу. Після цієї рекомендації окремі країни ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, МЗС рекомендує перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Зазначимо, що країни ЄС загалом дослухаються до рекомендацій Брюсселя.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.

COVID-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.