Глава МОЗ Туреччини закликав робити третє щеплення від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав людей зробити ревакцинації третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Коджа заявив, що Туреччина провела дослідження за участю 31 мільйона вакцинованих людей, яке показало, що люди, які отримали три дози, краще захищені від вірусу.

Міністр, проте, додав, що дослідження буде оновлене, оскільки з моменту введення третіх доз пройшло зовсім небагато часу.

"Значення дослідження полягає в тому, що воно науково доводить необхідність третьої дози", - сказав Коджа.

Міністр пояснив, що три дози інактивованої вакцини і дві дози інактивованої вакцини плюс одна доза мРНК-вакцини забезпечують рівний захист.

"Тепер зрозуміло, що наші громадяни, які отримали 2 інактивованих щеплення, повинні отримати третю дозу, будь то ще одна інактивована щеплення або вакцина мРНК", - сказав Коджа.

Він зазначив, що команда, яка розробила мРНК-вакцину, передбачала, що може знадобитися бустерна доза.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість запропонувати третю дозу літнім людям, людям, які потребують догляду, та людям з ослабленою імунною системою.