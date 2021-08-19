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Глава Минздрава Турции призвал делать третью прививку от коронавируса

Четверг, 19 августа 2021, 16:42

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал людей сделать ревакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Коджа заявил, что Турция провела исследование с участием 31 миллиона вакцинированных людей, которое показало, что те, кто получил три дозы, лучше защищены от вируса.

Министр, однако, добавил, что исследование будет обновлено, поскольку с момента введения третьих доз прошло совсем немного времени.

"Значение исследования заключается в том, что оно научно доказывает необходимость третьей дозы", - сказал Коджа.

Министр пояснил, что три дозы инактивированной вакцины и две дозы инактивированной вакцины плюс одна доза мРНК-вакцины обеспечивают равную защиту.

"Теперь понятно, что наши граждане, которые получили две инактивированные прививки, должны получить третью дозу, будь то еще одна инактивированная прививка или вакцина мРНК", - сказал Коджа.

Он отметил, что команда, которая разработала мРНК-вакцину, предусматривала, что может понадобиться бустерная доза.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность предложить третью дозу пожилым людям, людям, которые нуждаются в уходе, и людям с ослабленной иммунной системой.

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Турция Вакцины
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