Глава Минздрава Турции призвал делать третью прививку от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал людей сделать ревакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Коджа заявил, что Турция провела исследование с участием 31 миллиона вакцинированных людей, которое показало, что те, кто получил три дозы, лучше защищены от вируса.

Министр, однако, добавил, что исследование будет обновлено, поскольку с момента введения третьих доз прошло совсем немного времени.

"Значение исследования заключается в том, что оно научно доказывает необходимость третьей дозы", - сказал Коджа.

Министр пояснил, что три дозы инактивированной вакцины и две дозы инактивированной вакцины плюс одна доза мРНК-вакцины обеспечивают равную защиту.

"Теперь понятно, что наши граждане, которые получили две инактивированные прививки, должны получить третью дозу, будь то еще одна инактивированная прививка или вакцина мРНК", - сказал Коджа.

Он отметил, что команда, которая разработала мРНК-вакцину, предусматривала, что может понадобиться бустерная доза.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность предложить третью дозу пожилым людям, людям, которые нуждаются в уходе, и людям с ослабленной иммунной системой.