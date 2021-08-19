У Франції через "паспорти здоров'я" кількість тестів встановлює рекорди

У Франції кількість тестів, зроблених минулого тижня, встановила рекорд, що пов’язують передусім із запровадженням "паспорта здоров’я" для доступу до низки послуг.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це свідчать дані статистичного відомства у соціальній сфері, оприлюднені у четвер.

В країні минулого тижня, з 9 до 15 серпня, зробили 5,7 млн тестів, порівняно з 4 млн на попередньому тижні. З них більше двох третин склали антиген-тести - 3,8 млн.

Розширення вимоги "паспорта здоров’я" з 9 серпня на ресторани та міжміський транспорт призвело до зростання кількості тестів на 40%, порівняно з понеділком попереднього тижня. Найбільше зросла кількість тестів серед людей віком від 25 до 40 років - на 47%.

Денний рекорд кількості тестів встановили 13 серпня - 1 млн 22 тисячі за добу.

Нагадаємо, у Франції вже більше місяця щосуботи проходять масові протести проти вимоги "паспорта здоров’я", що засвідчує вакцинацію, свіжий негативний тест або перенесену хворобу, для доступу до низки послуг. Акції по всій території країни залучають понад 200 тисяч людей.

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